Росія завдала ракетного удару по Криворізькому району

Сьогодні після обіду в місті теж були вибухи

Кривий Ріг (Фото - kryvyi-rih-future.com.ua)

У Кривому Розі вдруге за день прогримів вибух. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Згодом підтвердився ракетний удар по Криворізькому району.

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"Кривий Ріг. Вибух. Нагадую про інформаційну гігієну – нічого не викладаємо в інтернет", – написав Вілкул о 18:10.

О 17:47 у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу. О 18:14 дали відбій.

Сьогодні після обіду у Кривому Розі теж лунали звуки вибухів, про що повідомив співрозмовник LIGA.net у місті. Згодом очільник Криворізької РДА Євген Ситниченко заявив, що "у Криворізькому районі, включно з містом Кривий Ріг, все добре".

ДОПОВНЕНО О 19:50. Як повідомив Ситниченко, ввечері 4 грудня росіяни завдали ракетного удару по території Криворізького району, обійшлось без постраждалих. Наразі подробиці встановлюються.

У ніч проти 2 грудня 2023 року Росія атакувала Україну 11 "шахедами" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Вдень вдарила балістикою по Дніпру.

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