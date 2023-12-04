Росія завдала ракетного удару по Криворізькому району

Росія завдала ракетного удару по Криворізькому районудоповнено
У Кривому Розі вдруге за день прогримів вибух. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Згодом підтвердився ракетний удар по Криворізькому району.
"Кривий Ріг. Вибух. Нагадую про інформаційну гігієну – нічого не викладаємо в інтернет", – написав Вілкул о 18:10.
О 17:47 у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу. О 18:14 дали відбій.
Сьогодні після обіду у Кривому Розі теж лунали звуки вибухів, про що повідомив співрозмовник LIGA.net у місті. Згодом очільник Криворізької РДА Євген Ситниченко заявив, що "у Криворізькому районі, включно з містом Кривий Ріг, все добре".
ДОПОВНЕНО О 19:50. Як повідомив Ситниченко, ввечері 4 грудня росіяни завдали ракетного удару по території Криворізького району, обійшлось без постраждалих. Наразі подробиці встановлюються.
- У ніч проти 2 грудня 2023 року Росія атакувала Україну 11 "шахедами" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Вдень вдарила балістикою по Дніпру.
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