В Кривом Роге прогремел взрыв

Сегодня после обеда в городе тоже были взрывы

Кривой Рог (Фото - kryvyi-rih-future.com.ua)

В Кривом Роге второй раз за день прогремел взрыв. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

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"Кривой Рог. Взрыв. Напоминаю об информационной гигиене – ничего не выкладываем в интернет", – написал Вилкул в 18:10.

В 17:47 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. В 18:14 дали отбой.

Сегодня после обеда в Кривом Роге тоже доносились звуки взрывов, о чем сообщил собеседник LIGA.net в городе. Впоследствии глава Криворожской РГА Евгений Сытниченко заявил, что "в Криворожском районе, в том числе в городе Кривой Рог, все хорошо".

В ночь на 2 декабря 2023 года Россия атаковала Украину 11 "шахедами" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Днем ударила баллистикой по Днепру.

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