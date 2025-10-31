У Львівській області четверо військових загинуло унаслідок зіткнення двох авто – фото

Місце ДТП (Фото: ДБР)

Правоохоронці з’ясовують обставини загибелі чотирьох військовослужбовців у дорожній аварії у Львівській області. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

30 жовтня близько 21:15 поблизу села Жирівка Львівського району водій автомобіля Nissan з військовими номерами не впорався з керуванням на повороті. Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку, яка на той момент не рухалась.

Через зіткнення загинули водій та двоє пасажирів Nissan, а також пасажир вантажівки – також військовий, який саме виходив із кабіни транспортного засобу.

Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили докази та опитали свідків. Розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб.

17 жовтня в Одеській області фура врізалася у блокпост, унаслідок чого загинули двоє військових.

18 жовтня військовий Нацгвардії на смерть збив дитину на пішохідному переході у Кривому Розі.