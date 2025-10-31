Во Львовской области четверо военных погибли в результате столкновения двух авто – фото

Место ДТП (Фото: ГБР)

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели четырех военнослужащих в дорожной аварии во Львовской области. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

30 октября около 21:15 вблизи села Жировка Львовского района водитель автомобиля Nissan с военными номерами не справился с управлением на повороте. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в грузовик, который на тот момент не двигался.

Из-за столкновения погибли водитель и двое пассажиров Nissan, а также пассажир грузовика – также военный, который как раз выходил из кабины транспортного средства.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли доказательства и опросили свидетелей. Начато уголовное производство по статье о нарушении правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких лиц.

17 октября в Одесской области фура врезалась в блокпост, в результате чего погибли двое военных.

18 октября военный Нацгвардии насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Кривом Роге.