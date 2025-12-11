На момент влучання дрона у житловий будинок повітряна тривога у Львівській області не була оголошена

FPV-дрон (Ілюстративне фото: скриншот відео)

У Львівській області дрон влучив у приватний будинок, на місці працює поліція. За даними співрозмовників Суспільного, може йтися про FPV-дрон.

Вибух у селі Сокільники стався близько 04:00. Постраждалих немає, пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом закінченого замаху на умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 15 років.

На момент влучання дрона в приватний будинок повітряна тривога у Львівській області оголошена не була. Останній раз тривога лунала 7 грудня під час масованої комбінованої атаки Росії по всій Україні.

Співрозмовники Суспільного у правоохоронних органах зазначили, що, ймовірно, у будівлю влучив FPV-дрон.

ДОПОВНЕНО о 13:15. Очільник Нацполіції Іван Виговський зазначив, що наразі правоохоронці встановлюють тип дрона, маршрут його руху та осіб, які можуть бути причетні до удару по будинку.

Він наголосив, що це випадок показав, що без системного контролю дронів ризики для цивільного населення лише зростатимуть. Тому Україна потребує оновленого та дієвого законодавства у сфері використання безпілотних літальних апаратів.

Виговський зазначив, що Нацполіція підтримує зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт № 13600, який передбачає обов’язкову реєстрацію БпЛА та внесення до Держреєстру повітряних суден, облік дронів у поліції, унормування правил польотів, адміністративну відповідальність за експлуатацію незареєстрованих дронів та кримінальну відповідальність, якщо такі порушення спричинять шкоду людям або значні матеріальні збитки.

Тривога на Львівщині (скриншот онлайн-мапи тривог)

Довідка. FPV-дрон – це швидкісний і маневровий безпілотник і камерою, що передає відео в реальному часі на спеціальні окуляри оператора. FPV-моделі орієнтовані на гонки, трюки та динамічні польоти. Їх використовують для розвідки та доставлення у військових цілях завдяки високій швидкості, різким поворотам та можливості польоту у складних умовах.

У військовому сенсі під цим терміном зазвичай мають на увазі швидкісні FPV-квадрокоптери або дрони-бомбардувальники, шляхом встановлення бойової частини чи пристрою для скидання боєприпасів.