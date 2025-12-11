Во Львовской области дрон попал в дом. Суспильне пишет – вероятно, FPV
Во Львовской области дрон попал в частный дом, на месте работает полиция. По данным собеседников Суспильного, речь может идти об FPV-дроне.
Взрыв в селе Сокольники произошел около 04:00. Пострадавших нет, повреждена крыша, фасад и несколько жилых помещений дома. Правоохранители открыли уголовное производство по факту законченного покушения на умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
На момент попадания дрона в частный дом воздушная тревога во Львовской области объявлена не была. Последний раз тревога звучала 7 декабря во время массированной комбинированной атаки России по всей Украине.
Собеседники Суспильного в правоохранительных органах отметили, что, вероятно, в здание попал FPV-дрон.
Справка. FPV-дрон – это скоростной и маневренный беспилотник с камерой, передающей видео в реальном времени на специальные очки оператора. FPV-модели ориентированы на гонки, трюки и динамичные полеты. Их используют для разведки и доставки в военных целях благодаря высокой скорости, резким поворотам и возможности полета в сложных условиях.
В военном смысле под этим термином обычно подразумевают скоростные FPV-квадрокоптеры или дроны-бомбардировщики, путем установки боевой части или устройства для сброса боеприпасов.
