Во Львовской области дрон попал в дом. Суспильне пишет – вероятно, FPV

На момент попадания дрона в жилой дом воздушная тревога во Львовской области не была объявлена

FPV-дрон (Иллюстративное фото: скриншот видео)

Во Львовской области дрон попал в частный дом, на месте работает полиция. По данным собеседников Суспильного, речь может идти об FPV-дроне.

Взрыв в селе Сокольники произошел около 04:00. Пострадавших нет, повреждена крыша, фасад и несколько жилых помещений дома. Правоохранители открыли уголовное производство по факту законченного покушения на умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

На момент попадания дрона в частный дом воздушная тревога во Львовской области объявлена не была. Последний раз тревога звучала 7 декабря во время массированной комбинированной атаки России по всей Украине.

Собеседники Суспильного в правоохранительных органах отметили, что, вероятно, в здание попал FPV-дрон.

Тревога во Львовской области (скриншот онлайн-карты тревог)

Справка. FPV-дрон – это скоростной и маневренный беспилотник с камерой, передающей видео в реальном времени на специальные очки оператора. FPV-модели ориентированы на гонки, трюки и динамичные полеты. Их используют для разведки и доставки в военных целях благодаря высокой скорости, резким поворотам и возможности полета в сложных условиях.

В военном смысле под этим термином обычно подразумевают скоростные FPV-квадрокоптеры или дроны-бомбардировщики, путем установки боевой части или устройства для сброса боеприпасов.