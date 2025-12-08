В Тернополе нашли тела двух жертв удара РФ, которых считали пропавшими без вести с ноября
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
В Тернополе нашли тела еще двух жертв атаки РФ по городу, которая произошла 19 ноября. Об этом сообщил руководитель областной полиции Сергей Зюбаненко.
"Обнаружены еще двое погибших людей, которые считались без вести пропавшими", – написал он.
По состоянию на 8 декабря известно о гибели 38 человек, из них восемь – дети.
Еще трое взрослых считаются пропавшими без вести.
Продолжаются следственные действия, отметил Зюбаненко.
19 ноября в многоквартирные жилые дома Тернополя попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные с самолетов стратегической авиации. В результате атаки погибли и пострадали десятки людей.
- Тернопольская ОВА заявляла, что дом, разрушенный в результате атаки, не подлежит восстановлению.
2 декабря в больнице умерла женщина, пострадавшая от атаки оккупантов.
