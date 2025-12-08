В Тернополе нашли тела двух жертв удара РФ, которых считали пропавшими без вести с ноября

Количество погибших от атаки, осуществленной оккупантами осенью, возросло до 38 человек

Иллюстративное фото разрушенного дома в Тернополе, сделанное во время поисково-спасательных работ в ноябре: ГСЧС области

В Тернополе нашли тела еще двух жертв атаки РФ по городу, которая произошла 19 ноября. Об этом сообщил руководитель областной полиции Сергей Зюбаненко.

"Обнаружены еще двое погибших людей, которые считались без вести пропавшими", – написал он.

По состоянию на 8 декабря известно о гибели 38 человек, из них восемь – дети.

Еще трое взрослых считаются пропавшими без вести.

Продолжаются следственные действия, отметил Зюбаненко.