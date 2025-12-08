У Тернополі знайшли тіла двох жертв удару РФ, яких вважали зниклими безвісти з листопада
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
У Тернополі знайшли тіла ще двох жертв атаки РФ по місту, що сталася 19 листопада. Про це повідомив керівник обласної поліції Сергій Зюбаненко.
"Виявлено ще двох загиблих людей, які вважалися безвісти зниклими", – написав він.
Станом на 8 грудня відомо про загибель 38 людей, з них вісім – діти.
Ще троє дорослих вважаються зниклими безвісти.
Продовжуються слідчі дії, зауважив Зюбаненко.
19 листопада у багатоквартирні житлові будинки Тернополя влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації. Внаслідок атаки загинули та постраждали десятки людей.
- Тернопільська ОВА заявляла, що будинок, зруйнований внаслідок атаки, не підлягає відновленню.
2 грудня у лікарні померла жінка, постраждала від атаки окупантів.
Коментарі (0)