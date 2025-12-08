У Тернополі знайшли тіла двох жертв удару РФ, яких вважали зниклими безвісти з листопада

Кількість загиблих від атаки, здійсненої окупантами восени, зросла до 38 людей

Ілюстративне фото зруйнованого будинку у Тернополі, зроблене під час пошуково-рятувальних робіт у листопаді: ДСНС області

У Тернополі знайшли тіла ще двох жертв атаки РФ по місту, що сталася 19 листопада. Про це повідомив керівник обласної поліції Сергій Зюбаненко.

"Виявлено ще двох загиблих людей, які вважалися безвісти зниклими", – написав він.

Станом на 8 грудня відомо про загибель 38 людей, з них вісім – діти.

Ще троє дорослих вважаються зниклими безвісти.

Продовжуються слідчі дії, зауважив Зюбаненко.