У лікарні померла жінка після російської атаки на Тернопіль. Кількість загиблих збільшилась до 36

Внаслідок російського обстрілу по Тернополю загинуло 36 осіб, ще четверо дорослих і одна дитина вважаються безвісти зниклими

Наслідки атаки на Тернопіль (Фото: Поліція Тернопільської області / Facebook)

Внаслідок російської ракетної атаки на Тернопіль 19 листопада в лікарні померла ще одна жінка. Таким чином, кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 36 осіб, повідомили в пресцентрі поліції Тернопільської області.

Правоохоронці повідомили, що до тернопільської поліції надійшло повідомлення від судово-медичного експерта лікарні Святого Луки у Львові про те, що від вибухових травм померла жінка 1944 року народження. Пенсіонерка проживала у Тернополі в будинку по вулиці 15 Квітня, куди 19 листопада влучила ворожа ракета.

"Нагадаємо, на даний час безвісти зниклими вважаються четверо дорослих та одна дитина. Серед жертв – 29 дорослих та семеро дітей", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час обстрілу 19 листопада у багатоквартирні житлові будинки Тернополя влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації. Внаслідок атаки загинули та постраждали десятки людей.