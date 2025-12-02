У лікарні померла жінка після російської атаки на Тернопіль. Кількість загиблих збільшилась до 36
Внаслідок російської ракетної атаки на Тернопіль 19 листопада в лікарні померла ще одна жінка. Таким чином, кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 36 осіб, повідомили в пресцентрі поліції Тернопільської області.
Правоохоронці повідомили, що до тернопільської поліції надійшло повідомлення від судово-медичного експерта лікарні Святого Луки у Львові про те, що від вибухових травм померла жінка 1944 року народження. Пенсіонерка проживала у Тернополі в будинку по вулиці 15 Квітня, куди 19 листопада влучила ворожа ракета.
"Нагадаємо, на даний час безвісти зниклими вважаються четверо дорослих та одна дитина. Серед жертв – 29 дорослих та семеро дітей", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, під час обстрілу 19 листопада у багатоквартирні житлові будинки Тернополя влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації. Внаслідок атаки загинули та постраждали десятки людей.
- 22 листопада у місті завершено пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару по місту 19 листопада.
- 24 листопада правоохоронці повідомляли, що шукають останки безвісти зниклих людей внаслідок російського обстрілу Тернополя 19 листопада серед уламків зруйнованих будинків.
- 28 листопада пресслужба Тернопільської обласної військової адміністрації розповіла, що зруйнований внаслідок російської атаки будинок не підлягає відновленню.
