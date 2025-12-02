В больнице умерла женщина после российской атаки на Тернополь. Количество погибших увеличилось до 36

В результате российского обстрела по Тернополю погибло 36 человек, еще четверо взрослых и один ребенок считаются без вести пропавшими

Последствия атаки на Тернополь (Фото: Полиция Тернопольской области / Facebook)

В результате российской ракетной атаки на Тернополь 19 ноября в больнице умерла еще одна женщина. Таким образом, количество погибших в результате вражеской атаки возросло до 36 человек, сообщили в пресс-центре полиции Тернопольской области.

Правоохранители сообщили, что в тернопольскую полицию поступило сообщение от судебно-медицинского эксперта больницы Святого Луки во Львове о том, что от взрывных травм скончалась женщина 1944 года рождения. Пенсионерка проживала в Тернополе в доме по улице 15 Апреля, куда 19 ноября попала вражеская ракета.

"Напомним, в настоящее время без вести пропавшими считаются четверо взрослых и один ребенок. Среди жертв – 29 взрослых и семеро детей", – говорится в сообщении.

Напомним, во время обстрела 19 ноября в многоквартирные жилые дома Тернополя попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные с самолетов стратегической авиации. В результате атаки погибли и пострадали десятки людей.