У Мирнограді росіяни вбили КАБом одну людину та поранили чотирьох – фото

Мирноград (Фото: Донецька ОВА)

Увечері в суботу, 17 серпня, росіяни завдали авіаційного удару по Мирнограду Донецької області. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За його даними, росіяни поцілили у недобудовану дев’ятиповерхівку. Станом на 20:00 унаслідок російського удару одна людина загинула. Ще четверо цивільних отримали поранення.

Крім цього, пошкодження отримали шість багатоповерхівок, аптека, кінотеатр та дві крамниці.

Рятувальна операція триває, зазначив Філашкін.

16 серпня місцева влада повідомила, що російські окупаційні війська перебувають за шість кілометрів від Мирнограда. У місті залишається близько 20 000 людей із дітьми.

Фото: Донецька ОВА

Зранку 17 серпня 2024 року російські окупаційні війська атакували Суми, є влучання у районі проспекту Свободи.

Внаслідок ранкового удару по Сумах загорілось 10 автівок, відомо про двох постраждалих.

Читайте також: Мирноград виїжджає: закриваються торгові точки, містяни шукають вантажівки, щоб вивезти майно