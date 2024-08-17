В Мирнограде россияне убили КАБом одного человека и ранили четырех – фото

Мирноград (Фото: Донецкая ОВА)

Вечером в субботу, 17 августа, россияне нанесли авиационный удар по Мирнограду Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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По его данным, россияне попали в недостроенную девятиэтажку. По состоянию на 20:00 в результате российского удара один человек погиб. Еще четверо гражданских получили ранения.

Кроме этого, повреждения получили шесть многоэтажек, аптека, кинотеатр и два магазина.

Спасательная операция продолжается, отметил Филашкин.

16 августа местные власти сообщили, что российские оккупационные войска находятся в шести километрах от Мирнограда. В городе остаются около 20 000 человек с детьми.

Фото: Донецкая ОВА

Утром 17 августа 2024 года российские оккупационные войска атаковали Сумы, есть попадание в районе проспекта Свободы.

В результате утреннего удара по Сумам загорелось 10 автомобилей, известно о двух пострадавших.

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