В Івано-Франківську група людей б'є перехожих та знімає на камеру. Поліція розшукує нападників

Поліція (Ілюстративне фото)

Від ранку 3 березня у мережі ширяться ролики, на яких група чоловіків зі спини нападають на місцевих жителів, б'ють їх ногами та знімають на камеру. Поліція заявила, що відкрила кримінальне провадження та розшукує підозрюваних.

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На опублікованих кадрах видно, як чоловіки нападають на перехожих, серед яких, зокрема, літні люди. Вони валять їх на землю, б'ють ногами, розпиляють газовим балончиком їм в обличчя, паралельно фіксуючи все це на відео.

Після цього організовано тікають з місця події.

Як стверджує поліція Івано-Франківської області, наразі по допомогу до правоохоронців ніхто не звертався.

Прикарпатська поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Правоохоронці перевіряють викладену в мережі інформацію щодо побиття пересічних людей. Встановлюються особистості потерпілих і нападників.

Відео 18+ – тут.

Влітку 2023 року у Чехії у місті Пласи на півночі Пльзенського краю чоловік побив двох жінок, коли довідався, що вони з України.

У вересні того ж року ДБР затримало заступника начальника одного з відділів Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця-водія цього відділу. За даними слідства, ці військові причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

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