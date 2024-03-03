В Ивано-Франковске группа людей бьет прохожих и снимает на камеру. Полиция разыскивает их

Открыто уголовное производство по статье о хулиганстве

Полиция (Иллюстративный фото)

С утра 3 марта в сети ходят ролики, на которых группа мужчин со спины нападают на местных жителей, бьют их ногами и снимают на камеру. Полиция заявила, что открыла уголовное производство и разыскивает подозреваемых.

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На опубликованных кадрах видно, как мужчины нападают на прохожих, среди которых пожилые люди. Они валят их на землю, бьют ногами, распыляют газовым баллончиком им в лица, параллельно фиксируя все это на видео.

После этого организованно бегут с места происшествия.

Как утверждает полиция Ивано-Франковской области, в настоящее время за помощью к правоохранителям никто не обращался.

Прикарпатская полиция начала уголовное производство по статье о хулиганстве.

Правоохранители проверяют изложенную в сети информацию об избиении рядовых людей. Устанавливаются личности потерпевших и нападающих.

Видео 18+ – здесь.

Летом 2023 года в Чехии в городе Пласи на севере Пльзенского края мужчина избил двух женщин, когда узнал, что они из Украины.

В сентябре того же года ГБР задержало заместителя начальника одного из отделов Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и военнослужащего-водителя этого отдела. По данным следствия, эти военные причастны к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата.

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