В Ивано-Франковске группа людей бьет прохожих и снимает на камеру. Полиция разыскивает их
С утра 3 марта в сети ходят ролики, на которых группа мужчин со спины нападают на местных жителей, бьют их ногами и снимают на камеру. Полиция заявила, что открыла уголовное производство и разыскивает подозреваемых.
На опубликованных кадрах видно, как мужчины нападают на прохожих, среди которых пожилые люди. Они валят их на землю, бьют ногами, распыляют газовым баллончиком им в лица, параллельно фиксируя все это на видео.
После этого организованно бегут с места происшествия.
Как утверждает полиция Ивано-Франковской области, в настоящее время за помощью к правоохранителям никто не обращался.
Прикарпатская полиция начала уголовное производство по статье о хулиганстве.
Правоохранители проверяют изложенную в сети информацию об избиении рядовых людей. Устанавливаются личности потерпевших и нападающих.
Видео 18+ – здесь.
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