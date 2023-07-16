У Краматорську "прильоти" – сирену дати не встигли

У перші хвилини 16 липня агломерація Слов'янськ – Краматорськ – Дружківка на Донеччині зазнала ракетних ударів російської окупаційної армії. Про це повідомив журналіст LIGA.net у прифронтовому місті.

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Приблизно о 00:11 ночі пролунав перший вибух. Протягом кількох хвилин за ним "пролунало ще три", повідомив співрозмовник (за даними іншого джерела, всього було до восьми вибухів).

О 00:16 онлайн-моніторинг Повітряних сил повідомив про загрозу застосування російськими терористами балістичного озброєння.

На думку першого співрозмовника, звуки були схожі на "традиційні" у Краматорську удари ракетами із комплексів С-300.

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Сирену повітряної тривоги, як це часом буває у близьких до лінії фронту містах, дати вчасно не встигли: час підльоту ракет/снарядів – від секунд до хвилин.

Про місця певних влучень попередньо відомо, проте, з огляду на правила безпеки, цю інформацію заборонено поширювати до повідомлення військових адміністрації або вищого керівництва держави.

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Скриншоти: deepstatemap.live

Пізно ввечері 15 липня в Запоріжжі прогримів потужний вибух (до цього ЗСУ попередили про російські Ту-22М3, носії ракет Х-22, які злетіли з аеродрому "Моздок" на Північному Кавказі).

Вечір 4 липня 2023 року в окупованій Макіївці поруч із Донецьком пройшов із потужними вибухами – відео "грибу".

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