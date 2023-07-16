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В Краматорске "прилеты" – сирену дать не успели

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 00:28
В Краматорске
Последствия удара РФ по Краматорску (Иллюстративное фото: Донецкая ОВА)

В первые минуты 16 июля агломерация Славянск – Краматорск – Дружковка в Донецкой области подверглась ракетным ударам российской оккупационной армии. Об этом сообщил журналист LIGA.net в прифронтовом городе.

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Примерно в 00:11 ночи прогремел первый взрыв. В течение нескольких минут за ним "прозвучало еще три", сообщил собеседник (по данным другого источника, всего было до восьми взрывов).

В 00:16 онлайн-мониторинг Воздушных сил сообщил об угрозе применения российскими террористами баллистического вооружения.

По мнению первого собеседника, звуки были похожи на "традиционные" в Краматорске удары ракетами из комплексов С-300.

Смотрите видео: Удар по заводу "Топаз" в оккупированном Донецке

Сирену воздушной тревоги, как это порой бывает в близких к линии фронта городах, дать вовремя не успели: подлетное время ракет/снарядов – от считанных секунд до минут.

О местах некоторых попаданий предварительно известно, однако, ввиду правил безопасности, эту информацию запрещено распространять до сообщения военных администраций или высшего руководства государства.

Новость дополняется...

Скриншоты: deepstatemap.live

Поздно вечером 15 июля в Запорожье прогремел мощный взрыв (до этого ВСУ предупредили о российских Ту-22М3, носителях ракет Х-22, взлетевших с аэродрома "Моздок" на Северном Кавказе).

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Евгений Пилипенко
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