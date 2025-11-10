У лікарні Запоріжжя стався вибух: поранено чоловіка

У палаті однієї з міських лікарень вибухнув невідомий пристрій, на місці працюють необхідні служби

Вибух у лікарні (Фото: Поліція Запоріжжя)

У лікарні Запоріжжя вибухнув невідомий пристрій прямо у палаті. Поранено одну людину, повідомили правоохоронці.

10 листопада до поліції о 10:30 надійшло повідомлення про вибух невстановленого боєприпасу в палаті однієї із міських лікарень. Один чоловік отримав поранення.

На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Встановлюється тип боєприпасу й усі обставини інциденту. Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.