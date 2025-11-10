У лікарні Запоріжжя стався вибух: поранено чоловіка
У лікарні Запоріжжя вибухнув невідомий пристрій прямо у палаті. Поранено одну людину, повідомили правоохоронці.
10 листопада до поліції о 10:30 надійшло повідомлення про вибух невстановленого боєприпасу в палаті однієї із міських лікарень. Один чоловік отримав поранення.
На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Встановлюється тип боєприпасу й усі обставини інциденту. Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
