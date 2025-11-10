В больнице Запорожья произошел взрыв: ранен мужчина

В палате одной из городских больниц взорвалось неизвестное устройство, на месте работают необходимые службы

Взрыв в больнице (Фото: Полиция Запорожья)

В больнице Запорожья взорвалось неизвестное устройство прямо в палате. Ранен один человек, сообщили правоохранители.

10 ноября в полицию в 10:30 поступило сообщение о взрыве неустановленного боеприпаса в палате одной из городских больниц. Один человек получил ранения.

На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Устанавливается тип боеприпаса и все обстоятельства инцидента. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.