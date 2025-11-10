В больнице Запорожья произошел взрыв: ранен мужчина
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
В больнице Запорожья взорвалось неизвестное устройство прямо в палате. Ранен один человек, сообщили правоохранители.
10 ноября в полицию в 10:30 поступило сообщение о взрыве неустановленного боеприпаса в палате одной из городских больниц. Один человек получил ранения.
На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Устанавливается тип боеприпаса и все обстоятельства инцидента. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
- 28 октября в Хмельницком в многоэтажке произошел взрыв, разрушено несколько этажей. На следующий день под завалами нашли тела мужчины и женщины, а в ОВА озвучили версии произошедшего.
- 30 октября на Укрпоште в Киеве взорвалась посылка. Впоследствии стало известно, что был еще один пакет, личность отправителя установили.
