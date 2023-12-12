В Одесі прогримів вибух. Росія запустила "шахеди", працює ППО

Полювання на "шахеди" (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

Ввечері 12 грудня Росія вчергове запустила по Україні "шахеди". В Одесі прогримів вибух, повідомив журналіст LIGA.net у місті.

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О 20:45 Повітряні сили ЗСУ повідомили про групу "шахедів" в напрямку Одеси.

Щонайменше один вибух пролунав у місті о 20:53. Журналіст LIGA.net повідомив, що був також звук "виходу".

О 20:54 Сили оборони півдня повідомили, що триває бойова робота. Закликали залишатись в укриттях.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер теж закликав не виходити з безпечних місць, не підходити до вікон і не виходити на вулицю.

"Наші хлопці та дівчата працюють", – зазначив Кіпер.

Станом на 21:00, за даними ЗСУ, група ударних БпЛА – на межі Київської та Вінницької області. Дрони рухаються у західному напрямку. Тривогу наразі оголошено в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Вінницькій областях.