В Одесі прогримів вибух. Росія запустила "шахеди", працює ППО
Ввечері 12 грудня Росія вчергове запустила по Україні "шахеди". В Одесі прогримів вибух, повідомив журналіст LIGA.net у місті.
О 20:45 Повітряні сили ЗСУ повідомили про групу "шахедів" в напрямку Одеси.
Щонайменше один вибух пролунав у місті о 20:53. Журналіст LIGA.net повідомив, що був також звук "виходу".
О 20:54 Сили оборони півдня повідомили, що триває бойова робота. Закликали залишатись в укриттях.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер теж закликав не виходити з безпечних місць, не підходити до вікон і не виходити на вулицю.
"Наші хлопці та дівчата працюють", – зазначив Кіпер.
Станом на 21:00, за даними ЗСУ, група ударних БпЛА – на межі Київської та Вінницької області. Дрони рухаються у західному напрямку. Тривогу наразі оголошено в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Вінницькій областях.
- У ніч проти 12 грудня Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами. ППО знищила дев'ять з 15 дронів.
- На Одещині сили ППО збили два дрони росіян. В області пошкоджено адміністративні будівлі та технічні приміщення спортивної установи.