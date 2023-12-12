Росія атакувала Україну дронами Shahed-136 та ракетами. Зафіксовано дев'ять прильотів

Загарбники атакували різні області України "шахедами" та ракетами Х-59 увечері 11 грудня та вночі 12 грудня

Мобільна вогнева група (Фото: Нацгвардія)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та керованими авіаційними ракетами Х-59. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що безпілотники запускалися з Балаклави в тимчасово окупованому Криму.

Зафіксовано пуски 15 "шахедів", дев'ять із яких було знищено мобільними вогневими групами.

Також увечері зенітники збили дві ракети Х-59 у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Раніше стало відомо, що в ніч проти 11 грудня росіяни запустили по столиці вісім балістичних ракет, четверо людей постраждали. Атака здійснювалася з території Брянської області Росії, протиповітряна оборона збила всі цілі.

Вночі 8 грудня росіяни завдали шість ударів ракетами С-300 по Харкову, є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.

У ніч на 5 грудня було зафіксовано 17 російських "шахедів" та шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах.

Було три прильоти по об'єкту інфраструктури у Львівській області.

РФ дві години била з "Граду" по місту Часів Яр: убила і поранила людей, які отримували хліб.

Читайте також: ЗСУ пояснили, чому в Києві не увімкнули тривогу під час удару росіян: Ракети летіли хвилини