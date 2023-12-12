Россия атаковала Украину дронами Shahed-136 и ракетами. Зафиксировано девять прилетов

Захватчики атаковали разные области Украины "шахедами" и ракетами Х-59 вечером 11 декабря и ночью 12 декабря

Мобильная огневая группа (Фото: Нацгвардия)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и управляемыми авиационными ракетами Х-59. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что беспилотники запускались из района Балаклавы во временно оккупированном Крыму.

Зафиксировано пуски 15 "шахедов", девять из которых были уничтожены мобильными огневыми группами.

Также вечером зенитчики сбили две ракеты Х-59 в Запорожской и Днепропетровской областях.

Ранее стало известно, что в ночь на 11 декабря россияне запустили по столице восемь баллистических ракет, четыре человека пострадали. Атака осуществлялась с территории Брянской области России, противовоздушная оборона сбила все цели.

Ночью 8 декабря россияне нанесли шесть ударов ракетами С-300 по Харькову, есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.

Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.

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