Росія вдарила дронами Shahed-136 по Одеській області. Є руйнування — деталі

На Одещині внаслідок атаки росіян є пошкодження, люди не постраждали

Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Одеську область дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 12 грудня, є руйнування. Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня України.

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Військові заявляють, що під час нічної атаки сили протиповітряної оборони знищили п'ятьох "шахедів".

Два безпілотники збили під Одесою, ще по одному — у Дніпропетровській, Кіровоградській і Миколаївській областях.

На Одещині пошкоджено адміністративні будівлі та технічні приміщення спортивної установи.

Постраждалих немає.

Раніше стало відомо, що в ніч на 11 грудня росіяни запустили по столиці вісім балістичних ракет, четверо людей постраждали. Атака здійснювалася з території Брянської області Росії, протиповітряна оборона збила всі цілі.

Вночі 8 грудня росіяни завдали шість ударів ракетами С-300 по Харкову, є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.

У ніч на 5 грудня було зафіксовано 17 російських "шахедів" і шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах.

Було три прильоти по об'єкту інфраструктури у Львівській області.

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