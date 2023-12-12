Россия ударила дронами Shahed-136 по Одесской области. Есть разрушения — детали

В Одесской области в результате атаки россиян есть повреждения, люди не пострадали

Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 12 декабря, есть разрушения. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

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Военные заявляют, что во время ночной атаки силы противовоздушной обороны уничтожили пять "шахедов".

Два беспилотника сбили под Одессой, еще по одному — в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

В Одесской области повреждены административные здания и технические помещения спортивного учреждения.

Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в ночь на 11 декабря россияне запустили по столице восемь баллистических ракет, четыре человека пострадали. Атака осуществлялась с территории Брянской области России, противовоздушная оборона сбила все цели.

Ночью 8 декабря россияне нанесли шесть ударов ракетами С-300 по Харькову, есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.

Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.

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