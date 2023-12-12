В Одессе прогремел взрыв. Россия запустила "шахеды", работает ПВО
Вечером 12 декабря Россия в очередной раз запустила по Украине "шахеды". В Одессе прогремел взрыв, сообщил журналист LIGA.net в городе.
В 20:45 Воздушные силы ВСУ сообщили о группе "шахедов" в направлении Одессы.
По меньшей мере один взрыв прогремел в городе в 20:53. Журналист LIGA.net сообщил, что был также звук "выхода".
В 20:54 Силы обороны юга сообщили, что идет боевая работа. Призвали оставаться в укрытиях.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер тоже призвал не выходить из безопасных мест, не подходить к окнам и не выходить на улицу.
"Наши ребята работают", – отметил Кипер.
По состоянию на 21:00, по данным ВСУ, группа ударных БПЛА – на границе Киевской и Винницкой области. Дроны двигаются в западном направлении. Тревога сейчас объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской и Винницкой областях.
- В ночь на 12 декабря Россия атаковала Украину "шахедами" и ракетами. ПВО уничтожила девять из 15 дронов.
- В Одесской области силы ПВО сбили два дрона россиян. В области повреждены административные здания и технические помещения спортивного учреждения.