В Одессе прогремел взрыв. Россия запустила "шахеды", работает ПВО

Россия в очередной раз запустила по Украине дроны, работают силы противовоздушной обороны

Охота на "шахеды" (Фото - Анатолий Штефан, Facebook)

Вечером 12 декабря Россия в очередной раз запустила по Украине "шахеды". В Одессе прогремел взрыв, сообщил журналист LIGA.net в городе.

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В 20:45 Воздушные силы ВСУ сообщили о группе "шахедов" в направлении Одессы.

По меньшей мере один взрыв прогремел в городе в 20:53. Журналист LIGA.net сообщил, что был также звук "выхода".

В 20:54 Силы обороны юга сообщили, что идет боевая работа. Призвали оставаться в укрытиях.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер тоже призвал не выходить из безопасных мест, не подходить к окнам и не выходить на улицу.

"Наши ребята работают", – отметил Кипер.

По состоянию на 21:00, по данным ВСУ, группа ударных БПЛА – на границе Киевской и Винницкой области. Дроны двигаются в западном направлении. Тревога сейчас объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской и Винницкой областях.