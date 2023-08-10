Повітряна тривога в Одесі. Помічено безпілотник росіян

Повітряну тривогу на Одещині вдень 10 серпня оголошували через російський безпілотник, повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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За даними військових, БПЛА, ймовірно, був розвідувальним.

Його помітили на півдні області в Ізмаїльському районі. Місцеві моніторинг-канали писали, що безпілотник росіян літав над Чорним морем.

ДОПОВНЕНО о 13:12. Відбій тривоги. Ймовірно, дрон збито чи він відлетів.

У вересні 2022 року ЗСУ вперше збили розвідувальний безпілотник Mohajer-6 (відео). Ось його фото.

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