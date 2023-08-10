Повітряна тривога в Одесі. Помічено безпілотник росіян
10.08.2023, 12:41
Ізмаїл з дрона (скриншот)
Повітряну тривогу на Одещині вдень 10 серпня оголошували через російський безпілотник, повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
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За даними військових, БПЛА, ймовірно, був розвідувальним.
Його помітили на півдні області в Ізмаїльському районі. Місцеві моніторинг-канали писали, що безпілотник росіян літав над Чорним морем.
ДОПОВНЕНО о 13:12. Відбій тривоги. Ймовірно, дрон збито чи він відлетів.
У вересні 2022 року ЗСУ вперше збили розвідувальний безпілотник Mohajer-6 (відео). Ось його фото.
- 17 липня 2023 року РФ вийшла із зернової угоди й кілька ночей масовано атакувала Одесу та область ракетами та дронами, завдавши шкоди портам, зерносховищам, житловим будинкам та іншим об'єктам. Атаки торкнулися Рені та Ізмаїлу.
- Один із Shahed-136, який атакував Ізмаїл 2 серпня, міг впасти в Румунії після перехоплення ППО ЗСУ, повідомили очевидні. Офіційно Румунія, країна НАТО, "не знайшла доказів".
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