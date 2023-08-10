Воздушная тревога в Одесской области. Замечен беспилотник россиян
10.08.2023, 12:41
Измаил (скриншот)
Воздушную тревогу в Одесской области днем 10 августа объявляли из-за российского беспилотника, сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
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По данным военных, БПЛА, вероятно, был разведывательным.
Он находился на юге области в Измаильском районе. Местные мониторинг-каналы писали, что беспилотник россиян летал над Черным морем.
ДОПОЛНЕНО в 13:12. Отбой тревоги. Вероятно, дрон сбит или улетел.
В сентябре 2022 года ВСУ впервые сбили беспилотник Mohajer-6 (видео). Вот его фото.
- 17 июля 2023 года РФ вышла из зерновой сделки и несколько ночей массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами, нанеся ущерб портам, зернохранилищам, жилым домам и другим объектам. Атаки затронули Рени и Измаил.
- Один из Shahed-136, атаковавший Измаил 2 августа, мог упасть в Румынии после перехвата ПВО ВСУ, сообщили очевидны. Официально Румыния, страна НАТО, "не нашла доказательств".
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