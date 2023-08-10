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Воздушная тревога в Одесской области. Замечен беспилотник россиян

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 12:41
Воздушная тревога в Одесской области. Замечен беспилотник россиян - Фото
Измаил (скриншот)

Воздушную тревогу в Одесской области днем 10 августа объявляли из-за российского беспилотника, сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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По данным военных, БПЛА, вероятно, был разведывательным.

Он находился на юге области в Измаильском районе. Местные мониторинг-каналы писали, что беспилотник россиян летал над Черным морем.

ДОПОЛНЕНО в 13:12. Отбой тревоги. Вероятно, дрон сбит или улетел.

В сентябре 2022 года ВСУ впервые сбили беспилотник Mohajer-6 (видео). Вот его фото.

Смотрите также: Надписи с ошибками и иностранная "начинка": в ГУР разобрали сбитый иранский дрон Mohajer-6

Євген Пилипенко
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войнаБПЛАразведкаИзмаил
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