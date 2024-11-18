У Сумах збільшилась кількість загиблих в результаті російського удару балістичною ракетою по багатоповерхівці. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Станом на ранок 18 листопада кількість загиблих збільшилася до 11, з них дві дитини.

Ще 55 людей травмовано, з них вісім дітей.

Ввечері 17 листопада прокуратура уточнила, що серед загиблих – дев'ятирічний хлопчик та 14-річна дівчина.

Понад 400 людей були евакуйовані з пошкодженого будинку.

6 листопада російська авіація вдарила по одному з населених пунктів Сумщини – одна людина загинула, іншу вдалося врятувати.

Ввечері 8 листопада російські окупаційні війська завдали балістичного удару по підприємству в Сумах, в результаті чого поранення отримали двоє його працівників.

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