РФ вдарила балістикою по двору біля будинків у Сумах – є загиблі та поранені, серед них діти

Фото: Сумська обласна прокуратура

Російські окупанти вдарили балістичною ракетою по двору біля житлових будинків у Сумах, повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.

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"На жаль, дуже великі пошкодження у житловому будинку багатоквартирному, дуже багато людей поранено", – розповів він.

За його словами, російська ракета поцілила у центр двору – і всі навколишні будинки залишилися без вікон.

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліціянти проводять евакуацію постраждалих.

ОНОВЛЕНО 22:08. Наразі відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти, повідомив президент Володимир Зеленський.

Удар прийшовся по дев'ятиповерхівці, голова держави опублікував відео з місця події:

Сумська обласна прокуратура повідомила, що загинуло вісім людей, серед них дитина, 10 осіб поранено. Пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок та транспортні засоби.

ОНОВЛЕНО о 22:47. Серед вісьмох загиблих двоє дітей (дев'ятирічний хлопчик та 14-річна дівчина), за медичною допомогою звернулися 20 місцевих жителів, з них троє дітей, написала облпрокуратура.

Понад 400 людей евакуйовано з пошкодженого будинку, сообщил міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.