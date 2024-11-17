РФ вдарила балістикою по двору біля будинків у Сумах – є загиблі та поранені, серед них діти

РФ вдарила балістикою по двору біля будинків у Сумах – є загиблі та поранені, серед них дітионовлено
Російські окупанти вдарили балістичною ракетою по двору біля житлових будинків у Сумах, повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.
"На жаль, дуже великі пошкодження у житловому будинку багатоквартирному, дуже багато людей поранено", – розповів він.
За його словами, російська ракета поцілила у центр двору – і всі навколишні будинки залишилися без вікон.
Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліціянти проводять евакуацію постраждалих.
ОНОВЛЕНО 22:08. Наразі відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти, повідомив президент Володимир Зеленський.
Удар прийшовся по дев'ятиповерхівці, голова держави опублікував відео з місця події:
Сумська обласна прокуратура повідомила, що загинуло вісім людей, серед них дитина, 10 осіб поранено. Пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок та транспортні засоби.
ОНОВЛЕНО о 22:47. Серед вісьмох загиблих двоє дітей (дев'ятирічний хлопчик та 14-річна дівчина), за медичною допомогою звернулися 20 місцевих жителів, з них троє дітей, написала облпрокуратура.
Понад 400 людей евакуйовано з пошкодженого будинку, сообщил міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
- Повітряні сили повідомили, що під час масованої російської атаки захисники збили 102 ракети та 42 дрони. В низці українських регіонів запровадили екстрені відключення світла через атаку РФ.
- Унаслідок російського удару по Дніпропетровській області смертельні поранення отримали двоє залізничників. Через російську атаку в Одеській області загинули двоє енергетиків, є постраждалий та пошкодження.
- В усіх областях будуть обмеження споживання електрики в понеділок, 18 листопада.