"Очень много раненых". Россияне ударили баллистикой по двору возле жилых домов в Сумах
Российские оккупанты ударили баллистической ракетой по двору возле жилых домов в Сумах, сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.
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"К сожалению, очень большие повреждения в жилом многоквартирном доме, очень много людей ранен", – рассказал он.
По его словам, российская ракета попала в центр двора – и все окрестные дома остались без окон.
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейские проводят эвакуацию пострадавших.
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