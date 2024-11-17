"Очень много раненых". Россияне ударили баллистикой по двору возле жилых домов в Сумах

Запуск ракеты "Искандер" (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Российские оккупанты ударили баллистической ракетой по двору возле жилых домов в Сумах, сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

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"К сожалению, очень большие повреждения в жилом многоквартирном доме, очень много людей ранен", – рассказал он.

По его словам, российская ракета попала в центр двора – и все окрестные дома остались без окон.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейские проводят эвакуацию пострадавших.

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