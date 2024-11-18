В Сумах увеличилось количество погибших в результате российского удара баллистической ракетой по девятиэтажке. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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По состоянию на утро 18 ноября количество погибших увеличилось до 11, из них два ребенка.

Еще 55 человек травмированы, из них восемь детей.

Вечером 17 ноября прокуратура уточнила, что среди погибших – девятилетний мальчик и 14-летняя девочка.

Более 400 человек были эвакуированы из поврежденного дома.

6 ноября российская авиация ударила по одному из населенных пунктов Сумской области – один человек погиб.

Вечером 8 ноября российские оккупационные войска нанесли баллистический удар по предприятию в Сумах, в результате чего ранения получили двое его работников.

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