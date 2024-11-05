ОГП: Навідники удару по аеропорту Івано-Франківська отримали по 13 років
Обвинувачені (Фото: Офіс генпрокурора)

По 13 років із конфіскацією майна отримали три українці, які навели ракетний удар Росії на аеропорт Івано-Франківська на початку повномасштабної війни у 2022 році. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

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Прокурори довели, що двох чоловіків (з Харкова та Києва) та жінку (з Києва) завербували російські спецслужби ще до початку повномасштабного вторгнення. Їм доручили збирати інформацію про міжнародний аеропорт і військовий аеродром в Івано-Франківській області.

Задля виконання завдання завербовані українці переїхали до Прикарпаття. Двоє з них оселилися поруч зі стратегічними об'єктами, де фіксували рух літаків і фотографували об'єкти критичної інфраструктури. Після удару по аеропорту 24 лютого 2022 року вони зняли на відео наслідки атаки.

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Їх спільник відповідав за передання інформації російським кураторам та нелегальний перетин кордону через Закарпатську область.

Усіх трьох було визнано винними у державній зраді, проте вони мають право оскаржити вирок в Апеляційному суді.

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