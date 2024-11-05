ОГП: Навідники удару по аеропорту Івано-Франківська отримали по 13 років

Усіх трьох звинуватили у державній зраді, але в них є можливість оскаржити вирок

Обвинувачені (Фото: Офіс генпрокурора)

По 13 років із конфіскацією майна отримали три українці, які навели ракетний удар Росії на аеропорт Івано-Франківська на початку повномасштабної війни у 2022 році. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Прокурори довели, що двох чоловіків (з Харкова та Києва) та жінку (з Києва) завербували російські спецслужби ще до початку повномасштабного вторгнення. Їм доручили збирати інформацію про міжнародний аеропорт і військовий аеродром в Івано-Франківській області.

Задля виконання завдання завербовані українці переїхали до Прикарпаття. Двоє з них оселилися поруч зі стратегічними об'єктами, де фіксували рух літаків і фотографували об'єкти критичної інфраструктури. Після удару по аеропорту 24 лютого 2022 року вони зняли на відео наслідки атаки.

Їх спільник відповідав за передання інформації російським кураторам та нелегальний перетин кордону через Закарпатську область.

Усіх трьох було визнано винними у державній зраді, проте вони мають право оскаржити вирок в Апеляційному суді.

1 листопада СБУ повідомила, що затримала "політексперта" з каналів Медведчука і ще кількох агітаторів, які зривали мобілізацію в Україні.

Того самого дня стало відомо, що затримано ексдепутата від Партії регіонів. За даними СБУ, чоловік працював на Росію і закликав бити по Сумській області.

30 жовтня у Харкові затримали вченого. За даними СБУ, він допомагав росіянам модернізувати "шахеди".