ОГП: Наводчики удара по аэропорту Ивано-Франковска получили по 13 лет

Все трое были обвинены в государственной измене, но у них есть возможность обжаловать приговор

Обвиняемые (Фото: Офис генпрокурора)

По 13 лет с конфискацией имущества получили три украинца, наведших ракетный удар России на аэропорт Ивано-Франковска в начале полномасштабной войны в 2022 году. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

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Прокуроры доказали, что двоих мужчин (из Харькова и Киева) и женщину (из Киева) завербовали российские спецслужбы еще до начала полномасштабного вторжения. Им поручили собирать информацию о международном аэропорте и военном аэродроме в Ивано-Франковской области.

Для выполнения задания завербованные украинцы переехали в Прикарпатье. Двое из них поселились рядом со стратегическими объектами, где фиксировали движения самолетов и фотографировали объекты критической инфраструктуры. После удара по аэропорту 24 февраля 2022 года они сняли на видео последствия атаки.

Их сообщник отвечал за передачу информации российским кураторам и нелегальное пересечение границы через Закарпатскую область.

Все трое были признаны виновными в государственной измене, однако они имеют право обжаловать приговор в Апелляционном суде.

1 ноября СБУ сообщила, что задержала "политэксперта" по каналам Медведчука и еще нескольких агитаторов, которые срывали мобилизацию в Украине.

В тот же день стало известно, что задержан эксдепутат от Партии регионов. По данным СБУ, мужчина работал на Россию и призвал избивать по Сумской области.

30 октября в Харькове задержали ученого. По данным СБУ, он помогал россиянам модернизировать "шахеды".