Патріарх УПЦ КП Філарет прийняв предстоятеля ПЦУ Епіфанія, а перед цим склав заповіт

У заповіті Філарет наголосив, що не є почесним Патріархом ПЦУ та попросив, щоб його відспівали архієреї УПЦ КП

Зустріч Філарета та Епіфанія (Фото: ПЦУ/Facebook)

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зустрівся з патріархом Української православної церкви Київського патріархату Філаретом. У жовтні Філарет написав заповіт, в якому попросив, щоб після смерті його відспівували саме архієреї УПЦ КП, а не визнаної Константинополем ПЦУ.

Як повідомляє Православна церква України, зустріч відбулася 5 листопада у Митрополичому домі – вдруге за останні два тижні. Попередня сталася 26 жовтня, під час неї Епіфаній привітав Філарета з нагоди 30-ліття від дня інтронізації (моменту початку виконання обов'язків).

Зазначається, що Епіфаній висловив вдячність Філарету за "багаторічне служіння у розбудові автокефальної Української Православної Церкви" та вручив подяку на відзнаку заслуг у відродженні Михайлівського Золотоверхого собору з нагоди 25-ліття його освячення.

"Слава Богу, що ми можемо так спілкуватися. Треба виявляти любов і постійно дякувати Богові за всі Його благодіяння", – сказав 96-річний Філарет.

Також Епіфаній та Філарет обсудили виклики російської агресії та ситуацію на тимчасово окупованих територіях, і провели молитву за перемогу України над Росією.

У духовному заповіті, який був опублікований УПЦ КП 19 жовтня, Філарет закликав усіх зібратися у "престольному граді Києві" на об’єднавчий собор для створення "справді єдиної" Української Православної Церкви, незалежної ні від Москви, ні від Константинополя, з патріаршим устроєм в управлінні.

"Собор має стати історичним кроком, де спільна молитва та діалог приведуть до духовної єдності", – йдеться у заповіті.

Філарет також наголосив, що не є почесним Патріархом ПЦУ, попри твердження її керівництва та представників. Він назвав себе пожиттєво обраним предстоятелем УПЦ КП Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України.

"На випадок моєї смерті заповідаю, щоб чин відспівування та погребіння був звершений у Володимирському кафедральному патріаршому соборі Києва, архієреями Української Православної Церкви Київського Патріархату, а не ПЦУ", – заповів Філарет.

