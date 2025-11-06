Патріарх УПЦ КП Філарет прийняв предстоятеля ПЦУ Епіфанія, а перед цим склав заповіт
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зустрівся з патріархом Української православної церкви Київського патріархату Філаретом. У жовтні Філарет написав заповіт, в якому попросив, щоб після смерті його відспівували саме архієреї УПЦ КП, а не визнаної Константинополем ПЦУ.
Як повідомляє Православна церква України, зустріч відбулася 5 листопада у Митрополичому домі – вдруге за останні два тижні. Попередня сталася 26 жовтня, під час неї Епіфаній привітав Філарета з нагоди 30-ліття від дня інтронізації (моменту початку виконання обов'язків).
Зазначається, що Епіфаній висловив вдячність Філарету за "багаторічне служіння у розбудові автокефальної Української Православної Церкви" та вручив подяку на відзнаку заслуг у відродженні Михайлівського Золотоверхого собору з нагоди 25-ліття його освячення.
"Слава Богу, що ми можемо так спілкуватися. Треба виявляти любов і постійно дякувати Богові за всі Його благодіяння", – сказав 96-річний Філарет.
Також Епіфаній та Філарет обсудили виклики російської агресії та ситуацію на тимчасово окупованих територіях, і провели молитву за перемогу України над Росією.
У духовному заповіті, який був опублікований УПЦ КП 19 жовтня, Філарет закликав усіх зібратися у "престольному граді Києві" на об’єднавчий собор для створення "справді єдиної" Української Православної Церкви, незалежної ні від Москви, ні від Константинополя, з патріаршим устроєм в управлінні.
"Собор має стати історичним кроком, де спільна молитва та діалог приведуть до духовної єдності", – йдеться у заповіті.
Філарет також наголосив, що не є почесним Патріархом ПЦУ, попри твердження її керівництва та представників. Він назвав себе пожиттєво обраним предстоятелем УПЦ КП Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України.
"На випадок моєї смерті заповідаю, щоб чин відспівування та погребіння був звершений у Володимирському кафедральному патріаршому соборі Києва, архієреями Української Православної Церкви Київського Патріархату, а не ПЦУ", – заповів Філарет.
- Філарет очолював УПЦ КП з 1995 року. 15 грудня 2018 року у Києві відбувся Об'єднавчий собор православних церков в Україні, який утворив ПЦУ. Вселенський патріархат вручив ПЦУ томос про автокефалію.
- Після обрання предстоятелем ПЦУ Епіфаній оголосив Філарета духовним наставником ПЦУ, який "буде й надалі почесним чинним довічно [наставником], який допомагає нам спільно будувати нашу єдину помісну українську православну церкву".
- Філарет у заповіті зазначив, що досі є обраним предстоятелем УПЦ Київського патріархату і не є почесним патріархом Православної церкви України.
- З 2022 року Філарет вимагає відновити УПЦ КП – надіслав позов до Окружного адміністративного суду Києва.
Коментарі (0)