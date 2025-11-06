Патриарх УПЦ КП Филарет принял предстоятеля ПЦУ Епифания, а перед этим составил завещание

В завещании Филарет отметил, что не является почетным Патриархом ПЦУ и попросил, чтобы его отпели архиереи УПЦ КП

Встреча Филарета и Епифания (Фото: ПЦУ/Facebook)

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний встретился с патриархом Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом. В октябре Филарет написал завещание, в котором попросил, чтобы после смерти его отпевали именно архиереи УПЦ КП, а не признанной Константинополем ПЦУ.

Как сообщает Православная церковь Украины, встреча состоялась 5 ноября в Митрополичьем доме – второй раз за последние две недели. Предыдущая произошла 26 октября, во время нее Епифаний поздравил Филарета по случаю 30-летия со дня интронизации (момента начала исполнения обязанностей).

Отмечается, что Епифаний выразил благодарность Филарету за "многолетнее служение в развитии автокефальной Украинской Православной Церкви" и вручил благодарность в знак признания заслуг в возрождении Михайловского Златоверхого собора по случаю 25-летия его освящения.

"Слава Богу, что мы можем так общаться. Надо проявлять любовь и постоянно благодарить Бога за все Его благодеяния", – сказал 96-летний Филарет.

Также Епифаний и Филарет обсудили вызовы российской агрессии и ситуацию на временно оккупированных территориях, и провели молитву за победу Украины над Россией.

В духовном завещании, которое было опубликовано УПЦ КП 19 октября, Филарет призвал всех собраться в "престольном граде Киеве" на объединительный собор для создания "действительно единой" Украинской Православной Церкви, независимой ни от Москвы, ни от Константинополя, с патриаршим устройством в управлении.

"Собор должен стать историческим шагом, где совместная молитва и диалог приведут к духовному единству", – говорится в завещании.

Филарет также подчеркнул, что не является почетным Патриархом ПЦУ, несмотря на утверждение ее руководства и представителей. Он назвал себя пожизненно избранным предстоятелем УПЦ КП Святейшим Патриархом Киевским и всей Руси-Украины.

"На случай моей смерти завещаю, чтобы чин отпевания и погребения был совершен во Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева, архиереями Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, а не ПЦУ", – завещал Филарет.

