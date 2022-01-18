Филарет требует через суд восстановить УПЦ Киевского патрирархата – ОАСК

В Окружной административный суд Киева поступил иск с требованием обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести "зарегистрировать постановление Поместного собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата" как действующей религиозной организации. Сообщение об этом размещено на сайте ОАСК.

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В сообщении о поступлении иска сказано, что подан он от имени "Предстоятеля Церкви, Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета".

В исковых требованиях также содержится требование признать противозаконным бездействие Государственной службы по этнополитике и свободе совести в части регистрации упомянутого постановления в государственном реестре.

15 декабря 2018 года в Киеве состоялся Объединительный собор православных церквей в Украине. Собор образовал Православную церковь Украины, которой Вселенский патриархат затем вручил томос об автокефалии. После избрания предстоятелем ПЦУ Епифаний в обращении к людям, собравшимся на Софийской площади, объявил Филарета духовным наставником ПЦУ, который "будет и дальше почетным действующим пожизненно [наставником], помогающим нам совместно строить нашу единую поместную украинскую православную церковь".

12 июня 2019 года решением Кабмина в Украине была создана Государственная служба по этнополитике и свободе совести.

20 июня Филарет провел поместный собор УПЦ КП, на котором постановили восстановить ранее ликвидированную УПЦ КП и отменить признание Православной церкви Украины. В ПЦУ заявили, что собор Филарета – это раскол.

Минкульт подтвердил, что УПЦ КП была упразднена приказом №54 ведомства от 30 января 2019 года, тот же приказ легализовал устав Киевской митрополии ПЦУ.

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Сергей Бережной

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