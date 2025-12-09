У 2025-му в Україні всиновили до 1000 дітей. Ще понад 1500 сімей – у черзі на обліку

Сім'я (Ілюстративне фото: freepik)

У 2024 році в Україні всиновили 1273 дитини. Станом на жовтень 2025 року цей показник менш як 1000 дітей. Про це LIGA.net повідомила Державна служба України у справах дітей у відповідь на інформаційний запит.

За даними щорічного звіту, серед 1273 дітей громадяни України всиновили 1271 дитину, а ще двох всиновили іноземці. Станом на 30 жовтня 2025 року громадянами України було усиновлено 929 дітей.

Кількість кандидатів в усиновлювачі, які перебувають на обліку, станом на 30 вересня поточного року становила 2198 сімей. З них були зняті з обліку 626 у зв’язку з усиновленням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Загалом в Україні станом на кінець вересня 82 599 дітей перебувають у дитячих будинках та інших закладах подібного типу, серед них 14 631 дитина має інвалідність. Із цієї кількості близько 25 000 дітей перебувають у дитбудинках цілодобово, проте понад 20 000 із них мають батьків, які не позбавлені прав.

Водночас у Службі наголосили, що під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення громадяни інших країн, які хочуть всиновити дитину, не можуть бути взяті на облік кандидатів в усиновлювачі.

Служба не змогла надати дані щодо статистики збільшення чи зменшення кількості усиновлень під час дії воєнного стану з двох причин: вона розпочала свої повноваження 1 травня 2024 року і дані про усиновлення від початку повномасштабного вторгнення Росії відсутні.