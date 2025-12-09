В 2025-м в Украине усыновили до 1000 детей. Еще более 1500 семей – в очереди на учете

Статистика усыновлений детей за время действия военного положения в Украине пока недоступна

В 2024 году в Украине усыновили 1273 ребенка. По состоянию на октябрь 2025 года этот показатель менее 1000 детей. Об этом LIGA.net сообщила Государственная служба Украины по делам детей в ответ на информационный запрос.

По данным ежегодного отчета, среди 1273 детей граждане Украины усыновили 1271 ребенка, а еще двух усыновили иностранцы. По состоянию на 30 октября 2025 года гражданами Украины было усыновлено 929 детей.

Количество кандидатов в усыновители, состоящих на учете, по состоянию на 30 сентября текущего года составило 2198 семей. Из них были сняты с учета 626 в связи с усыновлением детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В целом в Украине по состоянию на конец сентября 82 599 детей находятся в детских домах и других учреждениях подобного типа, среди них 14 631 ребенок имеет инвалидность

В то же время в Службе отметили, что во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения граждане других стран, которые хотят усыновить ребенка, не могут быть взяты на учет кандидатов в усыновители.

Служба не смогла предоставить данные по статистике увеличения или уменьшения количества усыновлений во время действия военного положения по двум причинам: она начала свои полномочия 1 мая 2024 года и данные об усыновлении с начала полномасштабного вторжения России отсутствуют.