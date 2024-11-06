Жінок у ЗСУ можуть забезпечити новою формою. Вже тестують зразки

В Міноборони зазначили, що чоловіча розмірна сітка не підходить для жінок

Військовослужбовці Сил оброни (Фото: Міноборони)

Міноборони тестує нові зразки жіночої форми. Зокрема, йдеться про демісезонний та зимовий одяг, повідомили в міністерстві.

Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначив, що впровадження жіночої форми необхідне, зокрема, й через те, що чоловіча розмірна сітка форми не є актуальною для жінок.

Наразі тривають польові випробування демісезонної форми для жінок, а також перші зразки зимової форми пройдуть науково-дослідні випробування. Однак процес уповільнюється через те, що не всі виробники зацікавлені надавати тестові зразки для випробувань.

Під час виготовлення жіночої форми Міноборони врахує результати тестування літньої форми та натільної білизни, яке було проведене в польових умовах. Як зазначили в міністерстві, вже заплановані певні зміни до технічних умов окремих елементів військового одягу з урахуванням відгуків жінок-військовослужбовців.

Окрім цього Мельник наголосив, що досі існує необхідність забезпечити жінок бронежилетами, які б не втрачали функцію захисту через зменшення ваги бронеплит.

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