Женщин в ВСУ могут обеспечить новой формой. Уже тестируют образцы

В Минобороны отметили, что размерная мужская сетка не подходит для женщин

Военнослужащие Сил оброны (Фото: Минобороны)

Минобороны тестирует новые образцы женской формы. В частности, речь идет о демисезонной и зимней одежде, сообщили в министерстве.

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Заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник отметил, что внедрение женской формы необходимо, в частности, и потому, что мужская размерная сетка формы не актуальна для женщин.

В настоящее время идут полевые испытания демисезонной формы для женщин, а также первые образцы зимней формы пройдут научно-исследовательские испытания. Однако процесс замедляется из-за того, что не все производители заинтересованы в предоставлении тестовых образцов для испытаний.

При изготовлении женской формы Минобороны учтет результаты тестирования летней формы и нательного белья, проведенного в полевых условиях. Как отметили в министерстве, уже запланированы определенные изменения в технические условия отдельных элементов военной одежды с учетом отзывов женщин-военнослужащих.

Кроме того, Мельник подчеркнул, что до сих пор существует необходимость обеспечить женщин бронежилетами, которые бы не теряли функцию защиты из-за уменьшения веса бронеплит.

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