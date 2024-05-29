Усик – Ф'юрі. Бій-реванш заплановано на 21 грудня

Бій-реванш між Усиком і Ф'юрі має відбутись через сім місяців

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Бій-реванш між українським боксером Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі має відбутись через сім місяців, 21 грудня 2024 року. Про це повідомив очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

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"Бій-реванш між абсолютним чемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном Тайсоном Ф’юрі тепер запланований на 21 грудня 2024 року під час сезону в Ер-Ріяді... Світ знову спостерігатиме ще один історичний бій", – написав він.

За результатами бою, що відбувся в ніч проти 19 травня, Усик зберіг титули WBA, WBO, IBF та IBO, а також завоював пояс WBC, яким володів Ф'юрі.

Переговори про поєдинок між Усиком і Ф'юрі тривали від початку 2023 року. Бій неодноразово переносився, зокрема і через травму британця у спарингу.

Зрештою поєдинок відбувся у ніч проти 19 травня в столиці Саудівської Аравії – після 12 раундів Усик здобув перемогу за рішенням суддів.

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