Усик – Фьюри. Бой-реванш запланирован на 21 декабря

Бой-реванш между Усиком и Фьюри должен состояться через семь месяцев

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Бой-реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри должен пройти через семь месяцев, 21 декабря 2024 года. Об этом сообщил глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

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"Бой-реванш между абсолютным чемпионом Александром Усиком и чемпионом Тайсоном Фьюри теперь запланирован на 21 декабря 2024 года во время сезона в Эр-Рияде... Мир снова будет наблюдать еще один исторический бой", – написал он.

По результатам боя, состоявшегося в ночь на 19 мая, Усик сохранил титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал пояс WBC, которым владел Фьюри.

Переговоры о поединке между Усиком и Фьюри продолжались с начала 2023 года. Бой неоднократно переносился, в том числе из-за травмы британца в спарринге.

В итоге поединок состоялся в ночь на 19 мая в столице Саудовской Аравии – после 12 раундов Усик одержал победу по решению судей.

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