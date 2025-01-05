Аеропорт Дамаска 7 січня відновить міжнародне сполучення

Наразі в Сирії функціонує лише внутрішнє авіасполучення

Аеропорт Дамаска (Фото: Mohammed Al Rifai/EPA)

У вівторок, 7 січня, аеропорт Дамаска має відновити міжнародне авіасполучення. Про це повідомила британська газета The Guardian.

Головний аеропорт Сирії в Дамаску має відновити міжнародні рейси після того, як вони були припинені після повалення режиму диктатора Башара Асада у грудні.

"Ми оголошуємо, що з [вівторка] почнемо приймати міжнародні рейси до та з міжнародного аеропорту Дамаска", – заявив очільник Головного управління цивільної авіації та повітряного транспорту країни Ашхад аль-Салібі.

Крім того, незабаром запрацює аеропорт Алеппо, додав він.

"Ми запевняємо арабські та міжнародні авіакомпанії, що за допомогою наших партнерів ми розпочали етап відновлення аеропортів Алеппо та Дамаска, щоб вони могли приймати рейси з усього світу", – наголосив аль-Салібі.

Міжнародні літаки з допомогою та іноземні дипломатичні делегації вже приземлялися в Сирії. Також було відновлено внутрішнє авіасполучення.

У четвер авіакомпанія Qatar Airways оголосила про відновлення польотів до сирійської столиці після майже 13 років паузи. Починаючи із 7 січня щотижня будуть курсувати три рейси.

27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо.

2 грудня ГУР повідомило, що росіяни тікають із Дамаска і залишили кілька баз у Сирії.

8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада.

30 грудня Зеленський заявив, що Україна може допомогти відновити стабільність Сирії після багатолітнього російського втручання.