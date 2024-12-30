Зеленський: Можемо допомогти відновити стабільність Сирії після російського втручання

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна може допомогти відновити стабільність Сирії після багатолітнього російського втручання. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

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Глава держави подякував команді Міністерства закордонних справ та Міністерства аграрної політики та продовольства за візит української делегації в Дамаск. Президент очікує на доповідь міністрів про перемовини та про перші результати.

"І це лідерство України, ця швидкість України в зовнішній політиці – саме те, що може дати необхідний плюс. Можемо допомогти відновити стабільність Сирії після багатолітнього російського втручання, і це обов’язково допоможе нам відновити мир для себе", – наголосив Зеленський.

Президент вважає правильним відновити дипломатичні відносини та економічну співпрацю з Сирією. Він висловив сподівання, що Сирія після падіння режиму диктатора Башара Асада поважатиме міжнародне право так, як той "не міг і не хотів, був несамостійним, залежним і просто не розумів, що таке поважати свій народ і міжнародну спільноту".

8 грудня 2024 року після падіння режиму Асада, близького союзника Росії, Сибіга заявив, що Київ готовий відновити відносини із Сирією.

23 грудня Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалися питання роботи із Сирією після падіння режиму Асада.

27 грудня в МЗС повідомили, що Україна встановила контакт із новою сирійською владою.

29 грудня фактичний лідер Сирії заявив, що не хоче псувати стосунки з Росією.