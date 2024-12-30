Зеленський: Можемо допомогти відновити стабільність Сирії після російського втручання
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна може допомогти відновити стабільність Сирії після багатолітнього російського втручання. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

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Глава держави подякував команді Міністерства закордонних справ та Міністерства аграрної політики та продовольства за візит української делегації в Дамаск. Президент очікує на доповідь міністрів про перемовини та про перші результати.

"І це лідерство України, ця швидкість України в зовнішній політиці – саме те, що може дати необхідний плюс. Можемо допомогти відновити стабільність Сирії після багатолітнього російського втручання, і це обов’язково допоможе нам відновити мир для себе", – наголосив Зеленський.

Президент вважає правильним відновити дипломатичні відносини та економічну співпрацю з Сирією. Він висловив сподівання, що Сирія після падіння режиму диктатора Башара Асада поважатиме міжнародне право так, як той "не міг і не хотів, був несамостійним, залежним і просто не розумів, що таке поважати свій народ і міжнародну спільноту".

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