Зеленский: Мы можем помочь восстановить стабильность Сирии после российского вмешательства

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина может помочь восстановить стабильность Сирии после многолетнего российского вмешательства. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил команду Министерства иностранных дел и Министерства аграрной политики и продовольствия за визит украинской делегации в Дамаск. Президент ожидает доклада министров о переговорах и о первых результатах.

"И это лидерство Украины, эта скорость Украины во внешней политике – именно то, что может дать необходимый плюс. Мы можем помочь восстановить стабильность Сирии после многолетнего российского вмешательства, и это обязательно поможет нам восстановить мир для себя", – подчеркнул Зеленский.

Президент считает правильным возобновить дипломатические отношения и экономическое сотрудничество с Сирией. Он выразил надежду, что Сирия после падения режима диктатора Башара Асада будет уважать международное право так, как тот "не мог и не хотел, был несамостоятельным, зависимым и просто не понимал, что такое уважать свой народ и международное сообщество".

8 декабря 2024 года после падения режима Асада, близкого союзника России, Сибига заявил, что Киев готов возобновить отношения с Сирией.

23 декабря Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались вопросы работы с Сирией после падения режима Асада.

27 декабря в МИД сообщили, что Украина установила контакт с новыми сирийскими властями.

29 декабря фактический лидер Сирии заявил, что не хочет портить отношения с Россией.