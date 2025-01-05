Аэропорт Дамаска 7 января возобновит международное сообщение

В настоящее время в Сирии функционирует только внутреннее авиасообщение

Аэропорт Дамаска (Фото: Mohammed Al Rifai/EPA)

Во вторник, 7 января, аэропорт Дамаска должен возобновить международное авиасообщение. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

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Главный аэропорт Сирии в Дамаске должен возобновить международные рейсы после того, как они были приостановлены после свержения режима диктатора Башара Асада в декабре.

"Мы объявляем, что со [вторника] начнем принимать международные рейсы в и из международного аэропорта Дамаска", – заявил глава Главного управления гражданской авиации и воздушного транспорта страны Ашхад аль-Салиби.

Кроме того, в скором времени заработает аэропорт Алеппо, добавил он.

"Мы уверяем арабские и международные авиакомпании, что с помощью наших партнеров мы приступили к этапу возобновления аэропортов Алеппо и Дамаска, чтобы они могли принимать рейсы со всего мира", — подчеркнул аль-Салиби.

Международные самолеты и иностранные дипломатические делегации уже приземлялись в Сирии. Также было восстановлено внутреннее авиасообщение.

В четверг авиакомпания Qatar Airways объявила о возобновлении полетов в сирийскую столицу после почти 13 лет паузы. Начиная с 7 января еженедельно будут курсировать три рейса.

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо.

2 декабря ГУР сообщило, что россияне бегут из Дамаска и покинули несколько баз в Сирии.

8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.

30 декабря Зеленский заявил, что Украина может помочь восстановить стабильность Сирии после многолетнего российского вмешательства.