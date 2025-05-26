Американо-німецькому громадянину висунули звинувачення у спробі підпалу посольства США в Ізраїлі

Чоловіка взяли під варту спеціальні агенти ФБР після того, як його депортували з Ізраїлю

Посольство США (Фото: Wikipedia)

Громадянин Сполучених Штатів і Німеччини заарештований за звинуваченням у спробі підпалу посольства США в Тель-Авіві. Про це повідомив телеканал CBS News.

28-річного чоловіка заарештували за спробу підпалити будівлю американського посольства в Ізраїлі у травні й за погрози на адресу президента США Дональда Трампа, заявили в неділю федеральні прокурори.

Джозеф Ноймаєр, який має громадянство США та Німеччини, був взятий під варту в аеропорту імені Кеннеді у Нью-Йорку спеціальними агентами ФБР після того, як його депортували з Ізраїлю.

За даними прокурорів, чоловік вирушив до Ізраїлю у квітні. 19 травня він прибув до посольства США у Тель-Авіві з рюкзаком. Без будь-якої провокації він нібито плюнув у охоронця посольства, коли той проходив повз, і зміг втекти, коли охоронець спробував його затримати. Після бійки він залишив свій рюкзак біля посольства.

У рюкзаку було виявлено три пляшки із запальною сумішшю. Місцеві правоохоронні органи вистежили 28-річного чоловіка у готелі, де його і заарештували.

Слідчі встановили, що перед поїздкою до посольства Ноймаєр нібито розмістив у соціальних мережах таке повідомлення: "Приєднуйтесь до мене, коли я спалю посольство в Тель-Авіві. Смерть Америці, смерть американцям і до біса Захід".

Правоохоронці стверджують, що чоловік також розмістив у соціальних мережах погрози на адресу Трампа.

Ізраїль депортував Ноймаєра у неділю, 25 травня. Після арешту в Нью-Йорку йому висунули звинувачення в спробі знищення посольства США через підпал або вибух. Йому загрожує до 20 років ув'язнення.