Американо-немецкий гражданин получил обвинения в попытке поджога посольства США в Израиле

Мужчину взяли под стражу специальные агенты ФБР после того, как его депортировали из Израиля

Посольство США (Фото: Wikipedia)

Гражданин Соединенных Штатов и Германии арестован по обвинению в попытке поджога посольства США в Тель-Авиве. Об этом сообщил телеканал CBS News.

28-летний мужчина был арестован за попытку поджечь здание американского посольства в Израиле в мае и за угрозы в адрес президента США Дональда Трампа, заявили в воскресенье федеральные прокуроры.

Джозеф Ноймайер, имеющий гражданство США и Германии, был взят под стражу в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке специальными агентами ФБР после депортации из Израиля.

По данным прокуроров, мужчина отправился в Израиль в апреле. 19 мая он прибыл к посольству США в Тель-Авиве с рюкзаком. Без всякой провокации он якобы плюнул в охранника посольства, когда тот проходил мимо, и смог убежать, когда охранник попытался его задержать. После потасовки он оставил свой рюкзак у посольства.

В рюкзаке было обнаружено три бутылки с зажигательной смесью. Местные правоохранительные органы выследили 28-летнего мужчину в гостинице, где его и арестовали.

Следователи установили, что перед поездкой в посольство Ноймайер якобы разместил в социальных сетях следующее сообщение: "Присоединяйтесь ко мне, когда я сожгу посольство в Тель-Авиве. Смерть Америке, смерть американцам и к черту Запад".

Правоохранители утверждают, что мужчина также разместил в социальных сетях угрозы в адрес Трампа.

Израиль депортировал Ноймайера в воскресенье, 25 мая. После ареста в Нью-Йорке ему предъявлены обвинения в попытке уничтожения посольства США путем поджога или взрыва. Ему грозит до 20 лет заключения.