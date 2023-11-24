Американські війська атакували чотири рази в Іраку та Сирії впродовж кількох годин – Reuters

Американські сили в Іраку і Сирії були атаковані чотири рази 23 листопада ракетами та дронами, але обійшлося без жертв і пошкоджень інфраструктури. Про це написало агентство Reuters із посиланням на слова американського військового чиновника.

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Чиновник заявив, що американські та міжнародні сили були атаковані на двох об'єктах на північному сході Сирії ракетами та безпілотниками.

Журналісти зазначили, що в Іраку на авіабазі Айн Аль-Асад на захід від Багдада було запущено кілька безпілотників, а на базі, де дислокуються американські війська поблизу аеропорту Ербіля на півночі Іраку, був запущений безпілотник.

Група, що називає себе Ісламським опором в Іраку, яка, на думку аналітиків, об'єднує кілька пов'язаних з Іраном іракських збройних угруповань, заявила про напади на ці об'єкти раніше цього ж дня.

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За даними агентства, атаки сталися наступного дня після того, як США завдали удару по пов'язаному з Іраном збройному угрупованню "Катаїб Хезболла" (КХ) на південь від Багдада, в результаті якого, за заявою КХ, загинуло вісім її членів. Уряд Іраку засудив цю атаку як ескалацію і порушення суверенітету.

Американські офіційні особи заявили, що Сполучені Штати завдали удару по пов'язаних з Іраном угрупованнях після ескалації їхніх нападів, які були спрямовані проти американських і міжнародних сил десятки разів із 17 жовтня, через 10 днів після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС, написало Reuters.

Станом на четвер було здійснено 36 нападів в Іраку і 37 в Сирії, повідомив американський військовий чиновник.

З 17 до 24 жовтня 2023 року військові бази США на Близькому Сході понад 10 разів атакували дронами й ракетами під час виконання бойових завдань в Іраку та Сирії. Внаслідок цього було поранено 20 американських військовослужбовців.

20 жовтня під час звернення до американців президент США Джо Байден запевнив, що Сполучені Штати притягнуть до відповідальності Іран за підтримку війни РФ проти України та війни ХАМАС проти Ізраїлю.

27 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив на брифінгу, що 26 жовтня Сполучені Штати завдали ударів по двох іранських об'єктах у Сирії.

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