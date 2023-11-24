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Американские войска атаковали четыре раза в Ираке и Сирии – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 13:21
Американские войска атаковали четыре раза в Ираке и Сирии – Reuters - Фото
Иранские ракеты в Ираке (Фото: ЕРА)

Американские силы в Ираке и Сирии были атакованы четырежды 23 ноября ракетами и дронами, но обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на слова американского военного чиновника.

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Чиновник заявил, что американские и международные силы были атакованы на двух объектах на северо-востоке Сирии ракетами и беспилотниками.

Журналисты отметили, что в Ираке на авиабазе Айн Аль-Асад к западу от Багдада было запущено несколько беспилотников, а на базе, где дислоцируются американские войска вблизи аэропорта Эрбиля на севере Ирака, был запущен беспилотник.

Группа, называющая себя Исламским сопротивлением в Ираке, которая, по мнению аналитиков, объединяет несколько связанных с Ираном иракских вооруженных группировок, заявила о нападениях на эти объекты раньше в тот же день.

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По данным агентства, атаки произошли на следующий день после того, как США нанесли удар по связанной с Ираном вооруженной группировке "Катаиб Хезболла" (КХ) к югу от Багдада, в результате которого, по заявлению КХ, погибли восемь ее членов. Правительство Ирака осудило эту атаку как эскалацию и нарушение суверенитета.

Американские официальные лица заявили, что Соединенные Штаты нанесли удар по связанным с Ираном группировкам после эскалации их нападений, направленных против американских и международных сил десятки раз с 17 октября, через 10 дней после начала войны между Израилем и ХАМАС, написало Reuters.

По состоянию на четверг было совершено 36 нападений в Ираке и 37 в Сирии, сообщил американский военный чиновник.

  • С 17 по 24 октября 2023 года военные базы США на Ближнем Востоке более 10 раз атаковали дронами и ракетами во время выполнения боевых задач в Ираке и Сирии. В результате были ранены 20 американских военнослужащих.
  • 20 октября во время обращения к американцам президент США Джо Байден заверил, что Соединенные Штаты привлекут к ответственности Иран за поддержку войны РФ против Украины и войны ХАМАС против Израиля.
  • 27 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил на брифинге, что 26 октября Соединенные Штаты нанесли удары по двум иранским объектам в Сирии.

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Ульяна Кричковская
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