Американские войска атаковали четыре раза в Ираке и Сирии – Reuters

Американские силы в Ираке и Сирии были атакованы четырежды 23 ноября ракетами и дронами, но обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на слова американского военного чиновника.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Чиновник заявил, что американские и международные силы были атакованы на двух объектах на северо-востоке Сирии ракетами и беспилотниками.

Журналисты отметили, что в Ираке на авиабазе Айн Аль-Асад к западу от Багдада было запущено несколько беспилотников, а на базе, где дислоцируются американские войска вблизи аэропорта Эрбиля на севере Ирака, был запущен беспилотник.

Группа, называющая себя Исламским сопротивлением в Ираке, которая, по мнению аналитиков, объединяет несколько связанных с Ираном иракских вооруженных группировок, заявила о нападениях на эти объекты раньше в тот же день.

Читайте также: Белый дом прямо предупредил Иран, что нападения на войска США дорого обойдутся для него

По данным агентства, атаки произошли на следующий день после того, как США нанесли удар по связанной с Ираном вооруженной группировке "Катаиб Хезболла" (КХ) к югу от Багдада, в результате которого, по заявлению КХ, погибли восемь ее членов. Правительство Ирака осудило эту атаку как эскалацию и нарушение суверенитета.

Американские официальные лица заявили, что Соединенные Штаты нанесли удар по связанным с Ираном группировкам после эскалации их нападений, направленных против американских и международных сил десятки раз с 17 октября, через 10 дней после начала войны между Израилем и ХАМАС, написало Reuters.

По состоянию на четверг было совершено 36 нападений в Ираке и 37 в Сирии, сообщил американский военный чиновник.

С 17 по 24 октября 2023 года военные базы США на Ближнем Востоке более 10 раз атаковали дронами и ракетами во время выполнения боевых задач в Ираке и Сирии. В результате были ранены 20 американских военнослужащих.

20 октября во время обращения к американцам президент США Джо Байден заверил, что Соединенные Штаты привлекут к ответственности Иран за поддержку войны РФ против Украины и войны ХАМАС против Израиля.

27 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил на брифинге, что 26 октября Соединенные Штаты нанесли удары по двум иранским объектам в Сирии.

Читайте также: Reuters: Проиранские боевики ударили дроном по солдатам США в Ираке, риски нарастают

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.