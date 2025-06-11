Аналітик Краєв назвав три причини, чому Трамп вирішив придушити протести в Каліфорнії

Протести в Лос-Анджелесі (Фото: EPA-EFE/ALLISON DINNER)

Керівник програми Північна Америка в Українській призмі Олександр Краєв пояснив у коментарі LIGA.net три причини, чому президент США Дональд Трамп відправив до Каліфорнії вперше за 60 років Нацгвардію, попри заперечення губернатора регіону.

Очільник Каліфорнії Гевін Ньюсом не хотів, щоб федеральна влада придушувала протести в Лос-Анджелесі, але його заперечення проігнорували.

За словами Краєва, перша причина – багато республіканців вважають демократа Ньюсома майбутнім лідером Демпартії. Тож це спроба Трампа знизити популярність опонента, показати, що на рівні країни він не має влади.

"Трамп вважає Ньюсома загрозою, яку наперед нейтралізує", – сказав Краєв.

Друга причина, яку назвав аналітик, – це "трампійська хаотична логіка". У команді президента бракує єдиної політики.

Третя причина – боротьба з нелегальною міграцією – єдина ініціатива, в якій Трамп показав успіхи. Аналітик переконаний, що президент США втрачає рейтинг, бо провалює всі виклики у внутрішній та зовнішній політиці, крім боротьби з нелегальною міграцією.

"Трамп працює з тим, що дає найкращий рейтинг, показує силу всередині партії та США", – додав Краєв.